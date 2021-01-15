شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أيسلندا: ارتكبنا ١٥ فاول أمام البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جونار ماجنسون مدرب أيسلندا علي هزيمة فريقه امام البرتغال اليوم في مونديال اليد. قائلا: «بدأنا اللقاء بطريقة جيدة دفاعيا وهجومياولكن ارتكبنا أخطاء تكتيكية عديدة وصلت لـ 15 خطأ تقنيا في نهاية المباراة، وأدى لخسارتنا وأنا محبط من هذه النتيجة«.

وأضاف: «لم يكن أدائنا في التصويت على المرمى جيدا خاصة في الهجمات المرتدة أو الانفراد بالمرمى، فأضعنا ما يقرب من 6 فرصمحققة«.

وأتم: «قبل المباراة كانت الفرص متساوية لكن في النهاية خسرنا اللقاء، ولدينا الجزائر في المباراة المقبلة وهم منتخب قوي وسنسعى لتعزيزفرصنا والفوز عليهم«.

بينما قال أرنور جونارسون قائد أيسلندا: «كما قال المدرب ارتكبنا أخطاء كثيرة وكنا غير موفقين، وأيضا تألق حارس البرتغال خاصة فيالدقائق الأخيرة كان له عامل الحسم في النتيجة«.

وأضاف: «لا بد أن نصحح الأوضاع وندرس الجزائر جيدا والمحافظة على فرصنا في البطولة، لذلك سنستعد جيدا للمباراة المقبلة وسنصححالأخطاء ونحاول الفوز والعودة مرة آخرى للمسار الصحيح«.

وأتم: «نحن نأخذ البطولة خطوة بخطوة وندرس كل الأمور بعناية وسوف نحقق هدفنا في النهاية«.