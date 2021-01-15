شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منخب السويد يكشف طبيعة علاقتة بأحمد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هامبوس فان، نجم منتخب السويد لكرة اليد، بالأجواء في بطولة العالم المقامة في مصر حالياً، وقال «فان» في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة إن الأجواء رائعة وما تقوم به مصر في تنظيم المونديال يبدو متميزاً.



وأضاف: «سعيد لوجودي هنا في مصر، جميع الأشخاص الذين نُقابلهم رائعون وودودون معنا، والأجواء حماسية وجميلة وتساعد على لعب كرة يد ممتازة، كل شيء حولنا جيد حقا وأنا سعيد بتواجدي هنا».

وأكد أن منتخب مصر أصعب منافس في المجموعة، مشيرا إلى أن المباراة بينهما في الجولة الأخيرة ستكون صعبة وقوية، وتابع: «لدى علاقة قوية مع أحمد الأحمر ولعبت معه من قبل وأعلم أن منتخب مصر قوي وفازوا ببطولة العالم للشباب».