شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة العالم لليد يتابع تعقيم وتطهير السيارات الخاصة بفنادق البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع الكابتن حسين لبيب، مدير بطولة العالم لليد، مع غرفة العمليات المركزية للمونديال، عملية تطهير وتعقيم السيارات الخاصة بفندق ماريوت الزمالك، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات اليوم الثالث لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وذكر «لبيب» أن صالات البطولة المستضيفة للبطولة شهدت تطهيرًا وتعقيمًا بشكل كامل، بدايةً من بوابات الدخول والمدرجات وأرض الملعب وغرف خلع ملابس اللاعبين والأماكن المخصصة للحكام والبعثات الأجنبية ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتحتضن صالات «السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية، وبرج العرب بالإسكندرية، وهيئة استاد القاهرة» منافسات المجموعات الثماني ضمن مونديال اليد، الذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.