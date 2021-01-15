شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مقدونيا يوجه رسالة تهديد لمنتخب الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد دانيلو بريستوفاك، المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية، بتقديم أداء أفضل في لقاء مصر، غدًا السبت، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر.

وقال «بريستوفاك»، في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة، إنه بدأ الإعداد فورًا لهذه المباراة، ويتمنى تحقيق نتيجة طيبة بعد الخسارة 20- 32 أمام السويد.

وأشار إلى أن منتخب السويد كان الأفضل واستحق الفوز في لقاء الجولة الأولى، مؤكدًا أن منتخب بلاده جرى استدعاؤه لخوض البطولة قبل يومين فقط.

وتحدث «بريستوفاك» عن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المونديال، وقال: «أعتقد أن جميع الاحتياطات تسير على ما يُرام، حتى اليوم لا يوجد لدينا أي مشاكل مع أي شيء».