شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرتغال: حققنا فوزاً مستحقاً على أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باولو بيريرا فيدالجو، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن فريقه قدم مباراة جيدة وحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 25-23 ضمن لقاءات المجموعة السادسة لمصر 2021.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للقاء: «قدمنا مباراة جيدة، فنحن نلعب في مجموعة قوية، لكن بدايتنا كانت موفقة، فهدفنا هو استمرارالانتصارات وليس الفوز في مباراة أو اثنتين مثل بطولة أمم أوروبا الماضية».

وأضاف: «أتينا للقاهرة من أجل المنافسة وإظهار قوة كرة اليد في البرتغال، فلدينا مدربون مميزون ولاعبون رائعون، ونسعى إلى أن نثبت جدارتنا وننافس أمام كل المنتخبات«.

وأتم: «غياب الجماهير لن يؤثر على جميع المنتخبات في البطولة، فالفرقة التي ستفوز بهذه النسخة من بطولة العالم يجب أن تكون قوية، ولاعبوها يمتلكون العوامل النفسية والبدنية، وأن يستمتعوا جيدا بكرة اليد، ونحن هنا للمنافسة وسيكون لنا دور كبير في هذه البطولة«.

بينما قال ميجيل مارتينز، قائد البرتغال وأفضل لاعب في اللقاء: «لعبنا مباراة جيدة أمام أيسلندا، وقد واجهنا على أرضنا في تصفيات أمم أوروبا وخسرنا، واليوم فزنا عليهم خارج أرضنا، فلذلك أقول إننا تعلمنا الدرس وأصبحنا قادرين على المنافسة«.

وأضاف: «مباراة أيسلندا واحدة من أفضل مبارياتي مع المنتخب، وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى، ولولا زملائي لما حصلت على جائزة رجل المباراة، فهدفنا هو النجاح كفريق«. وأتم: «فريقنا يمتلك المواهب، وطموحنا يعانق السماء في هذه البطولة، ولدينا فرصة لإثبات جدارتنا ونسعى لإقتناصها«.