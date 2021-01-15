شكرا لقرائتكم خبر عن ماكس دراج: سعداء بالتواجد في مصر رغم فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ماكس دراج، لاعب منتخب السويد، رضاه عن أدائه هو وزملائه في المباراة أمام مقدونيا، مؤكدًا أن الفريق أصبح أفضل على مستوى الدفاع، وهو ما منحهم الفرصة في الاعتماد على الهجوم المرتد السريع الذي حسم المباراة.

وقال اللاعب، الذي يلعب في مركز الدائرة: «أعتقد أننا استحققنا الفوز، الأمور مختلفة كثيراً في هذه البطولة، نحن نلعب في ظل (كوفيد- 19)، ولكننا سعداء بوجودنا في مصر، وبإقامة البطولة في موعدها، وعلينا التركيز وبذل المزيد من الجهد».