شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مقدونيا يتحدث عن مواجهة مصر في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ دانيلو بريستوفاك المدير الفني لمنتخب مقدونيا، حديثه في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام منتخب السويد، بتوجيه التهنئة لمنافسه، مؤكدا أنه كان الأفضل في تلك المباراة.



وقال بريستوفاك الذي أُخطر بمشاركة فريقه في بطولة العالم- مصر 2021 قبل يومين فقط بعد اعتذار التشيك، أن منتخب السويد كان الأفضل ولذلك استحق الفوز، متمنيا مواجهته مرة أخرى في المستقبل القريب.



وعن مواجهة المنتخب المصري في الجولة الثانية، السبت، قال: «أتمنى أن نقدم أداء أفضل أمام مصر، وسنستعد لتلك المباراة ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة».

وتحدث بريستوفاك عن الإجراءات الاحترازية المتبعة في بطولة مصر 2021، قال: «أعتقد أن كافة الاحتياطات تسير على ما يرام، حتى اليوم لا يوجد لدينا أي مشاكل مع أي شيء».



من جانبه أبدى فيليب تاليسكي، ظهير أيسر المنتخب المقدوني إمتنانه لتنظيم مصر 2021، مؤكدا أن الإجراءات والفندق رائعان، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أستمتع بأول زيارة هنا في مصر، من الصعب اللعب في ظل وجود فيروس كورونا، ولكن علينا أن نأمل أن تتحسن الأمور ويعود المشجعون إلى الصالات».



على الجانب الآخر أشاد النرويجي جلين سولبرج مدرب منتخب السويد، بمستوى فريقه على المستوى الدفاعي والهجومي، واصفا المباراة التي انتهت بفوز فريقه 32- 20 بـ«النتيجة المذهلة».



وأضاف مدرب المنتخب الذي توج بلقب بطولة العالم 4 مرات سابقة: «راضون تماما عن المباراة، كان انتصارا رائعا بالنظر إلى أن فترة الإعداد لم تكن على المستوى المطلوب قبل البطولة».



وكشف سولبرج أنه اعتمد في خطته على غلق الدفاعات على الدائرة، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، مؤكدا أنها قد تكون الاستراتيجية التي سيتبعها طوال مباريات البطولة.



وأكد مدرب السويد أنه لم يكن محظوظا بمواجهة مقدونيا في المباراة الافتتاحية، لأنه فريق قوي يمتليء بالنجوم، موضحا: «كنا نستعد لمواجهة التشيك، لنجد أنفسنا أمام مقدونيا التي علمت بمشاركتها منذ يومين فقط، الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق كنا نخطط لشيء واستعدينا للمواجهة في وقتٍ قصير».



وانتقل مدرب السويد للحديث عن مباراة مصر في الجولة الختامية، قائلا: «نسير في البطولة خطوة بخطوة، لدينا مباراة هامة أمام تشيلي، وبعد ذلك سنواجه المنتخب المصري على أرضه وأتوقع أن يكون خصما صعبا».