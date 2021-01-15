شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النرويج: الهزيمة من فرنسا درس لمعالجة الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى كريستيان بيرج، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن مباراة فريقه أمام فرنسا كانت صعبة للغاية، وانتهى لقاء النرويج وفرنسا بنتيجة 28- 24 لصالح فرنسا ضمن المجموعة الخامسة.

وقال «بيرج»، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «فرنسا فريق صاحب إمكانيات قوية ودفاع قوى، تلك المباراة كانت فرصة لعلاج الأخطاء».

فيما حرص جيلام جيل، مدرب فرنسا، على توجيه الشكر إلى المصريين والدولة المصرية على الاستقبال المشرف والحرص على إقامة البطولة في ظل هذه الظروف.

وأضاف: «بطولة العالم دائمًا مليئة بالمفاجآت، ولا مجال لتوقع مَن سينافس على اللقب»، بينما أكد لاعب المنتخب الفرنسى، كينتين ماهى، أهمية فوز منتخب بلاده على المنتخب النرويجي، الذي لا يعتبره منافسًا سهلًا.