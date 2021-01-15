شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يصطدم بالزمالك فى قمة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق الزمالك، اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على منافسه التقليدي الزمالك ومواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري.

وشهد المران الختامي أمس للفريق جلسة للمدرب حمدي الصافي، قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

يذكر أن الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق دلفي فى الدوري العام بنتيجة 3-0.