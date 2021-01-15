شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى الكابتن حسنين حمزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن حسنين حمزة، مُدلِّك المنتخبات الوطنية، والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
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