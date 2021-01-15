شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى الكابتن حسنين حمزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء ‏مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات ‏الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن حسنين ‏حمزة، مُدلِّك المنتخبات الوطنية، والذي وافته المنية ‏اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد ‏بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

« إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».