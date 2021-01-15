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الأهلي ينعى الكابتن حسنين حمزة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء ‏مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات ‏، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن حسنين ‏حمزة، مُدلِّك المنتخبات الوطنية، والذي وافته المنية ‏اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد ‏بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
« إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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