«الملك» يستضيف «الحصان الأسود» بطموح بطل الشتاء



الشارقة: علي نجم

تعود الأضواء إلى دوري الخليج العربي، بعد فترة توقف دامت أسبوعين، وتقام الجمعة، والسبت مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، من أجل حسم هوية بطل الشتاء المعنوي الذي يبدو الشارقة الأقرب للفوز به.

ويلعب الجمعة الشارقة المتربع فوق القمة، وضيفه اتحاد كلباء، بينما يستقبل العين ضيفه حتا، الأخير، على أن يستقبل عجمان وصيف القاع، ضيفه الفجيرة في موقعة مهمة من أجل البقاء، بينما يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي في ديربي مثير.

ويستقبل فريق الشارقة المتربع فوق قمة الترتيب (29 نقطة) ضيفه اتحاد كلباء السابع (19 نقطة) في موقعة يريد من خلالها «الملك» المضي قدماً في سكة الانتصار، من أجل البحث عن لقب بطل الشتاء.

ويدرك المضيف أن اللقاء أمام أبناء العمومة سيكون في غاية الصعوبة، بعدما برهن كلباء هذا الموسم على أنه فريق صعب بتسجيل سلسلة من 8 جولات دون هزيمة، ليؤكد أنه «الحصان الأسود» للدوري حتى الآن.

ويعول «الملك» على قدرات الثنائي الهجومي بقيادة الهداف ويلتون سواريز والساحر كورونادو، بعدما فضل المدرب العنبري إراحتهما في لقاء الوصل الأخير في كأس الخليج العربي.

ويريد «النمور» ضمان الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم للجولة التاسعة على التوالي.

وعرف كلباء سلسلة تاريخية من النتائج الإيجابية في الجولات الثماني الأخيرة، لكن ما عاب الفريق الضعف التهديفي في الجولات الثلاث الأخيرة التي لم يسجل فيها سوى هدف واحد، بسبب غياب العملاق مالابا الذي سيعود لفريقه في لقاء الشارقة.

ويحل النصر الثالث (24 نقطة) في الثامنة مساء، ضيفاً على شباب الأهلي الثامن (16 نقطة) على استاد راشد في ديربي من العيار الثقيل بين فريقين يمنّي كل منهما النفس بتحقيق الفوز.

ويريد «العميد» ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، عبر تحقيق النصر ونيل العلامة الكاملة، وضمان البقاء في صلب الصراع على اللقب، إلى جانب تعويض التعادل المر في المرحلة السابقة أمام الوحدة.

ويعتمد الفريق على قدرات الهداف تيجالي، بينما سيحتاج إلى أداء أكثر فاعلية من ضياء السبع وريان منديز، بينما سيعود إلى تشكيلة الفريق البرتغالي كارفالو، الذي ترك غيابه أثره السلبي في أداء الفريق، في الوقت الذي ستبقى مشاركة الأوزبكي الجديد خامداموف رهن رؤية المدرب كرونوسلاف، بعدما تم قيد اللاعب بدلاً عن كواس.

أما شباب الأهلي المضيف، فسيتطلع إلى تحقيق الفوز بعد الجرعة المعنوية التي حصل عليها بفوزه على خورفكان 4-2، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ويتطلع المهندس مهدي علي إلى أن يظهر اللاعبون بصورة أكثر إيجابية، واستغلال أنصاف الفرص، خاصة مع بداية دخول البرازيلي إدواردو مرحلة التألق بعدما أسهم بفوز الفريق في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وسيتنفس المدرب الصعداء مع شفاء بعض الأساسيين، حيث يتوقع أن تشهد التشكيلة مشاركة الأرجنتيني كارتابيا وهيلدون راموس، مما قد يعزز فاعلية خط الهجوم وزيارة شباك الفريق الضيف.

حتا ـ العين



ويتحول العين خامس الترتيب العام (20 نقطة) إلى حتا ليحل ضيفاً على الفريق القابع في أسفل جدول الترتيب (نقطتان)، أملاً في تحقيق الفوز الذي يساعد «الزعيم» على الاقتراب أكثر من أهل الصدارة.

ويدرك العين أن الخطأ ممنوع، وأن التعثر سيكون إعلاناً رسمياً عن تبخر آماله في المنافسة على اللقب، خاصة في ظل تأخره بفارق 9 نقاط عن الشارقة المتصدر.

ويريد حتا من جانبه استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم، بعدما اكتفى بالحصول على نقطتين من تعادلين في أول 12 جولة من الموسم، وإن كانت حال الفريق لا تسر كثيراً، وسط محاولات لإنقاذه من الغرق بعد التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي، والتي كان آخرها ضم اللاعب أحمد مال الله، من أجل تفعيل الشق التهديفي للفريق الذي لم يسجل سوى 6 أهداف في 12 مباراة، بمعدل نصف هدف في كل مباراة.

عجمان ـ الفجيرة



ويشهد ملعب راشد بن سعيد في عجمان، معركة كروية من أجل البقاء، حين يستقبل صاحب الأرض عجمان صاحب المركز 13 برصيد 3 نقاط، ضيفه الفجيرة الثاني عشر (7 نقاط).

ويبحث البرتقالي الذي بدّل جلده بتغيير لاعبين أجانب بعد التعاقد مع البرازيلي جارديل لاعب الظفرة السابق، والمالي مايغا، أن تسهم التغييرات في بث الروح في جسد الفريق الذي عانى كثيراً لعنة الإصابات والنتائج السلبية.

ولن يكون الفجيرة لقمة سائغة بعدما قام بدوره ببعض التعاقدات، من أجل تدعيم تشكيلته عقب التعاقد مع سعود عبد الرزاق (شباب الأهلي)، وأحمد موسى (حتا).