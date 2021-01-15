رمضان يقود بيراميدز لاستعادة الانتصارات بإسقاط المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

عاد فريق بيراميدز لطريق الانتصارات في الدوري المصري بفوز هام على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت الجمعة لحساب الجولة السابعة من عمر البطولة.

تقدم أحمد سامي لبيراميدز في الدقيقة 42 برأسية رائعة قبل أن يضيف رمضان صبحي الثاني بمهارة في الدقيقة 61، وعاد رمضان صبحي لتسجيل الثالث لبيراميدز والثاني له في هذه المباراة في الدقيقة 85 بعد تمريرة من جانب عبد الله السعيد.

وسجل هدف المقاولون العرب الوحيد البديل التونسي هيثم جويني في الدقيقة 93 من عمر المواجهة.

وشهد الشوط الثاني إلغاء هدف للمقاولون العرب عن طريق لويس ادواردو بعد أن أكد حكم الفيديو أن اللاعب كان في وضعية التسلل.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، طارق طه، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عمر جابر، إيريك تراوري.

فيما دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حسن شاهين، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامي، محمد مجلي، إبراهيم صلاح، يوسف الجوهري، محمد حمدي زكي، سيف الدين الجزيري، لويس إدوارد .

وكان آخر انتصار لبيراميدز في بطولة الدوري المصري هذا الموسم على حساب الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت يوم 1 يناير الجاري، ليعود بذلك الفريق إلى طريق الانتصارات.

فيما فشل أبناء المدرب عماد النحاس في تحقيق أي انتصار منذ بداية العام الجديد بعد أن كان آخر انتصار لذئاب الجبل يوم 30 ديسمبر على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين بيراميدز والمقاولون العرب كما شهدت المواجهة مشاركة الحارس المهدي سليمان بعد أن تعرض المخضرم شريف إكرامي لإصابة في شوط المباراة الأول.

وبعد المواجهة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 12 ليرتقي إلى المركز الرابع خلف الأهلي والزمالك والجونة.

في الوقت الذي توقف فيه رصيد المقاولون العرب عند النقطة الرابعة في المركز الـ16 على لائحة الترتيب.