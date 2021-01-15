وفاة المدلك التاريخي لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوفي حسنين حمزة، المدلك التاريخي لمنتخب مصر، صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وفاة حسنين حمزة.

وقال اتحاد الكرة في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقي الكابتن حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاما وجه ربه صباح اليوم إثر أزمة صحية تاركا إرثا ضخما من محبة كل من تعاملوا معه من أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية".

وأضاف: "يعد الراحل الكبير شاهدا على انجازات الكرة المصرية، حيث كان عضوا بالجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي خلال دورتي لوس انجلوس 1984 وبرشلونة 1992 الأولمبيتين والمنتخب الوطني الأول في كأسي العالم 1990 و2018، بالإضافة إلى مشاركته المنتخب الوطني مع إحرازه أربعة كؤوس أمم إفريقية أعوام 1998 و 2006 و 2008 و 2010".

وأتم قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد ومديرو الإدارات وأفرع الاتحاد والعاملون بها والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات الوطنية ينعون ببالغ الحزن الراحل الذي كان وسيظل أحد العلامات البارزة في المنتخبات الوطنية ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وكل محبيه الصبر الجميل، وإن لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن منتخب مصر سيلعب في مارس المقبل أمام كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.