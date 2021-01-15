خاص | الأحمر جاهز لمباراة مقدونيا في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:



أكد مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، أن أحمد الأحمر قائد المنتخب، أصبح جاهزا لمباراة مقدونيا غدا في السابعة مساء، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السابعة من بطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى ٣١ يناير الجاري.

واستبعد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر أحمد الأحمر من قائمة "الفراعنة" في المباراى الإفتتاحية والتي أنتهت لمصلحة أصحاب الأرض 35-29.

وقال المصدر في تصريح لـ "الخليج 365 " إن أحمد الأحمر شارك في تدريب الأمس، بعدما تعافى من الآلام التي عانى منها في ظهره وأبعده عن المباراة الأولى أمام تشيلي.

ويقع مصر في المجموعة السابعة والتي تضم السويد ومقدونيا الشمالية وتشيلي.