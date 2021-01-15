إصابة محمد بركات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة إنه ظهرت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد بركات عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.

وأضاف أن مدير منتخب مصر سيخضع للعزل المنزلي وسينفذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.

يذكر أن منتخب مصر سيلعب في مارس المقبل أمام كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.