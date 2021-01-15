تقرير.. ما هي النتائج المترتبة على انسحاب "البطل الاستثنائي" من مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أسدل نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الستار على شكوك مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية بالانحساب رسمياً بسبب تدابير الحجر الصحي التي فرضتها بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأعلن الفيفا اليوم الجمعة انسحاب أوكلاند سيتي من بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ووفقا لبيان الفيفا فإن النسخة القادمة من بطولة مونديال الأندية ستقام بـ6 فرق فقط بعد إعلان تأهل الدحيل القطري ممثل الدوري المنظمة ومنافس أوكلاند إلى الدور الثاني مباشرة.

وتأهل للبطولة الأهلي وبايرين ميونيخ الألماني والدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري وتيجريس أونال المكسيكي في انتظار بطل أمريكا الجنوبية الذي يتحدد بطله في الـ30 من الشهر الجاري.

وتقلصت عدد مباريات بطولة مونديال الأندية إلى 7 مباريات بدلًا من 8 حيث يلعب الدوري الثاني من مباراتين ثم دور نصف النهائي، وتلعب مباراة واحدة في النهائي والثالث والرابع والخامس والسادس.

وبحسب بيان الفيفا فإن نادي أوكلاند سيتي قد يفلت من عقوبة الانحساب حيث أوضح الاتحاد الدولي في بيانه أن السلطات النيوزيلندية أوقفت مساعي اتحاد بلادها واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بسبب قيود تجاوزت اختصاصه.

وتأهل أوكلاند سيتي لمونديال الأندية الحالي وللمرة العاشرة في تاريخه دون الفوز ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا التي ألغيت بسبب كورونا منح اتحاده القاري بطاقة التأهل وفقاً لإجراءات حسابية رجحت أفضليته بالبطولة التي ألغيت.

جدير بالذكر أن البطولة قرعة ستقام في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير المقبل.