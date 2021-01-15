الامارات | رئيس ناد فرنسي يهدد الزمالك: إذا لم نتعاقد مع مصطفى محمد سأكشف سماسرة "الأبيض"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ناد فرنسي يهدد الزمالك: إذا لم نتعاقد مع مصطفى محمد سأكشف سماسرة "الأبيض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي رولاند رومير، عن مفاجأة غير متوقعة خلال مفاوضات ناديه مع الزمالك المصري للتعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد. وقال رومير حسب صحيفة الوطن المصرية، إن هناك أشخاص من نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات للموافقة على رحيل المهاجم الدولي الشاب مصطفى محمد لصفوف النادي الفرنسي.

وأضاف: "رأينا مسؤولين مختلفين في الآراء داخل الزمالك، لا أتهم أحداً بعينه، ولكن هل هناك أفراد يريدون الحصول على نسبة من الصفقة؟ إذا لم تتم الصفقة فسأعلن عن الأسماء التي تحاول الحصول على عمولة ونسبة من الصفقة".

وتابع: "خلال 20 سنة في عملي كرئيس لنادي سانت إتيان، لم أظهر على شاشة تلفزيون دولة أريد الحصول على أحد لاعبيها، أتأسف لمصطفى محمد، فهو رجل عاقل ومباشر في حديثه، ولكن للأسف لن نستطيع ضمه إذا لم يوافق الزمالك، ولن نستطيع ضمه في الصيف لأننا وقتها سنكون تعاقدنا مع لاعب آخر".

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