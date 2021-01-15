الامارات | الشارقة يفقد خدمات ماجد سرور بسبب "وعكة صحية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفقد خدمات ماجد سرور بسبب "وعكة صحية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته عبر" تويتر" أن لاعب الفريق ماجد سرور يغيب عن مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء اليوم، ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي بسبب وعكة صحية ألمت به أخيرا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن ماجد يعد من العناصر الاساسية في تشكيلة الشارقة، واختيرا أخيرا ضمن قائمة المنتخب الوطني الأخيرة التي خاضت معسكرا داخليا في دبي، استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.

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