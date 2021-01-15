الامارات | أوكلاند سيتي ينسحب من مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلاند سيتي ينسحب من مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بين الأول و11 فبراير، بسبب الاجراءات الصحية الجديدة المتخذة في بلاده حيال فيروس كورونا المستجد. وأوضح الفيفا في بيان أنه "على الرغم من المراسلات المنتظمة بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الأخيرة، الا أن مطالب سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

واضاف "سيضع الفيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكولا طبيا وأمنيا شاملا يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة". وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية انحصرت بين الدحيل القطري (المستضيف) والأهلي المصري (بطل افريقيا) وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا) وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل اسيا) وتيغريس المكسيكي (بطل كونكاكاف)، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين والمقرر في 30 الجاري ممثل أميركا الجنوبية.

وضمن الدحيل الذي كان سيلتقي اوكلاند في الدور التمهيدي، التأهل الى الدور الثاني. وستجري قرعة البطولة في مدينة زيوريخ السويسرية في 19 يناير.

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