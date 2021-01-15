الامارات | الفرنسي بيترانسيل بطلاً لرالي "داكار" للمرة الـ 14 تاريخياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي بيترانسيل بطلاً لرالي "داكار" للمرة الـ 14 تاريخياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الفرنسي ستيفان بيترانسيل بلقب رالي داكار للمرة الثامنة في فئة السيارات، والـ 14 تاريخياً في فئتي الدراجات والسيارات، وذلك بعد أن نجح الفرنسي المخضرم (55 عاماً) على متن سيارته "ميني" في انهاء المرحلة الأخيرة التي أقيمت اليوم بالمركز الثالث، ما كان كافياً له في الحفاظ على صدارته الترتيب العام للرالي في نسخته الحالية التي استهلت في الثالث من الشهر الجاري بضيافة السعودية، بقطع بيترانسيل مسار المراحل الـ 12 التي تكون منها الرالي، وامتدت بطول يزيد عن 7600 كيلومتراً، محققاً 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية.

ورغم فوز الإسباني كارلوس ساينز في المرحلة الأخيرة من الرالي التي امتدت بطول 447 كيلومتراً، إلا أن هذا الزمن لم يشفع لساينز في إنهاء الرالي سوى في المركز الثالث متأخراً بإجمالي المراحل الـ 12 للرالي بإجمالي ساعة و57 ثانية عن الفرنسي الفائز بالرالي، وليكمل العطية منصات التتويج بحلوله وصيفاً في الترتيب العام بفارق 13 دقيقة و51 ثانية عن المتصدر.

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