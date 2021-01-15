شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان وحازم إمام يوجهان رسالة ل تريزيجيه بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللاعب محمود تريزيجه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس كورونا منذ يومين، مغردًا على «تويتر»: «قدر الله وماشاء فعل»، وعلق نجوم الكرة المصرية على الحدث عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق «منلي» متمنيين له الشفاء، فنشر لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان مقطع فيديو قائلا:«مابيحصلش كده إلا مع الشطار وهترجع احسن من الأول»، كما نشر لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك سابقًا حازم إمام فيديو قائلاً:«الناس الجامدة هما اللي بيجيلهم كورونا وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتكسر الدنيا»

وكان تريزيجيه، قد شارك هذا الموسم في ١٠ مباريات مع أستون فيلا، بواقع ٩ مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وصنع هدفًا في كل بطولة، خلال مشاركته في 741 دقيقة بالملعب.