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زيدان وحازم إمام يوجهان رسالة ل تريزيجيه بعد إصابته بكورونا

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللاعب محمود تريزيجه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس منذ يومين، مغردًا على «تويتر»: «قدر الله وماشاء فعل»، وعلق نجوم الكرة المصرية على الحدث عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق «منلي» متمنيين له الشفاء، فنشر لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان مقطع فيديو قائلا:«مابيحصلش كده إلا مع الشطار وهترجع احسن من الأول»، كما نشر لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك سابقًا حازم إمام فيديو قائلاً:«الناس الجامدة هما اللي بيجيلهم كورونا وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتكسر الدنيا»

وكان تريزيجيه، قد شارك هذا الموسم في ١٠ مباريات مع أستون فيلا، بواقع ٩ مباريات في الممتاز، ومباراة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وصنع هدفًا في كل بطولة، خلال مشاركته في 741 دقيقة بالملعب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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