شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل: دعم الوزارة سبب نجاح city club والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة والعضو المنتدب فخره بما شاهده الجميع خلال الجولة التفقدية لافتتاح فرع سيتي كلوب كفر الشيخ، موضحا أنه ليس مجرد نادي فقط وشعاره أنه نادي يبني جيل، ولديه الرغبة في اكتشاف آلاف المواهب في المحافظات.

شدد على أن عبقرية فكرة سيتي كلوب هو العمل خارج نطاق العاصمة لأن مدن المحافظات والقرى تستحق الاهتمام بها وهناك فرص عملاقة للاستثمار الرياضي في المحافظات، مشددا على أن المشروع لم يكن ليخرج للنور إلا بدعم الدولة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يبني مع القطاع الخاص شكلا جديدا للاستثمار الرياضي.

أوضح أن محافظ كفر الشيخ لا يتأخر دائما في دعم المشروع وفرع النادي موضحا أنه يقف بجوار الفكرة، والمواطن في المحافظات يستحق الدعم والمساندة وهدفه أن يقدم للمواطن خدمات تضاهي الموجودة في العاصمة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أخر الأعمال بعض الوقت، والشركة لا ترغب في عمل افتتاحات حاليا خشية فيروس كورونا مؤكدا أن تسليم الكارنيهات يتم يوميا وتقريبا سيتم افتتاح الفرع تلو الآخر.