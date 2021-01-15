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محمد صلاح يكشف سر تذبذب أداء ليفربول

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أنه يرغب في خوض كل المباريات لكن في النهاية القرار يعود للمدرب يورجن كلوب.

وأشار صلاح، فى حوار أجرتة شبكة بى إن سبورت الذى سيذاع مساء اليوم الجمعة، إلى أن الوضع الاستثنائي جراء فيروس جعل من كل الفرق متساوية الحظوظ.

وأردف نجم ليفربول بأن الإصابات ساهمت في تذبذب الأداء لكن الفريق مطالب بالتعامل مع الوضع من أجل الفوز باللقب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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