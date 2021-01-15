شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف سر تذبذب أداء ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أنه يرغب في خوض كل المباريات لكن في النهاية القرار يعود للمدرب يورجن كلوب.

وأشار صلاح، فى حوار أجرتة شبكة بى إن سبورت الذى سيذاع مساء اليوم الجمعة، إلى أن الوضع الاستثنائي جراء فيروس كورونا جعل من كل الفرق متساوية الحظوظ.

وأردف نجم ليفربول بأن الإصابات ساهمت في تذبذب الأداء لكن الفريق مطالب بالتعامل مع الوضع من أجل الفوز باللقب.