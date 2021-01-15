شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 وجدول مباريات كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد البحث علي شبكة الانترنت عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة، مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تقام فى مصر وبدأت يوم الأربعاء الماضي، ونقدم لحضراتكم تردد قناة اون تايم سبورت 3 عبر قمر نايل سات والتى تم تخصيصها لتغطية مباريات مونديال 2021 لكرة اليد والذي يتنافس فيه 32 منتخبًا.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3
القمر الصناعي: نايل سات
التردد : 12303
الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 اليوم الجمعة 15 يناير 2021
- مباراة قطر وانجولا – الساعة 4.30 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب
- مباراة الارجنتين والكونغو الديمقراطية - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة
- مباراة اسبانيا والبرازيل - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية
- مباراة كرواتيا واليابان - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب
- مباراة ألمانيا وأورجواي - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – 6 أكتوبر
- مباراة المجر وكاب فيردي - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر –6 أكتوبر
- مباراة الدنمارك والبحرين - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة
- مباراة تونس وبولندا - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية
وتستضيف مصر مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ، النسخة 27، ويشارك 32 منتخبًا فى البطولة لأول مرة فى تاريخها، بعد أن كان يشارك 24 منتخبًا فيها، خلال السنوات الماضية، وتصام البطولة في 4 صالات وهي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.
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