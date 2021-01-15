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تردد قناة أون تايم سبورت 3 وجدول مباريات كأس العالم لكرة اليد

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد البحث علي شبكة الانترنت عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة، مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تقام فى مصر وبدأت يوم الأربعاء الماضي، ونقدم لحضراتكم تردد قناة اون تايم سبورت 3 عبر قمر نايل سات والتى تم تخصيصها لتغطية مباريات مونديال 2021 لكرة اليد والذي يتنافس فيه 32 منتخبًا.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12303

الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 اليوم الجمعة 15 يناير 2021

  1. مباراة قطر وانجولا – الساعة 4.30 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب
  2. مباراة الارجنتين والكونغو الديمقراطية - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة
  3. مباراة اسبانيا والبرازيل - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية
  4. مباراة كرواتيا واليابان - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب
  5. مباراة ألمانيا وأورجواي - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – 6 أكتوبر
  6. مباراة المجر وكاب فيردي - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر –6 أكتوبر
  7. مباراة الدنمارك والبحرين - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة
  8. مباراة تونس وبولندا - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية

وتستضيف مصر مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ، النسخة 27، ويشارك 32 منتخبًا فى البطولة لأول مرة فى تاريخها، بعد أن كان يشارك 24 منتخبًا فيها، خلال السنوات الماضية، وتصام البطولة في 4 صالات وهي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 وموعد مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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