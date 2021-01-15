شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 وجدول مباريات كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد البحث علي شبكة الانترنت عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة، مع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتى تقام فى مصر وبدأت يوم الأربعاء الماضي، ونقدم لحضراتكم تردد قناة اون تايم سبورت 3 عبر قمر نايل سات والتى تم تخصيصها لتغطية مباريات مونديال 2021 لكرة اليد والذي يتنافس فيه 32 منتخبًا.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12303

الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 اليوم الجمعة 15 يناير 2021

مباراة قطر وانجولا – الساعة 4.30 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب مباراة الارجنتين والكونغو الديمقراطية - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة مباراة اسبانيا والبرازيل - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية مباراة كرواتيا واليابان - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – برج العرب مباراة ألمانيا وأورجواي - الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر – 6 أكتوبر مباراة المجر وكاب فيردي - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر –6 أكتوبر مباراة الدنمارك والبحرين - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – استاد القاهرة مباراة تونس وبولندا - الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر – العاصمة الإدارية

وتستضيف مصر مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ، النسخة 27، ويشارك 32 منتخبًا فى البطولة لأول مرة فى تاريخها، بعد أن كان يشارك 24 منتخبًا فيها، خلال السنوات الماضية، وتصام البطولة في 4 صالات وهي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 وموعد مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم