الامارات | رسالة وداع مؤثرة لخريبين بعد رحيله رسمياً عن الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة وداع مؤثرة لخريبين بعد رحيله رسمياً عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع المهاجم السوري، عمر خريبين، نادي الهلال السعودي برسالة مؤثرة، قال فيها، "دخلت الهلال محباً وخرجت منه عاشقا". وأعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي مساء أمس، إنهاء ارتباطه بالمهاجم السوري البالغ 26 عاما. ونشر الحساب الرسمي للهلال في "تويتر" العديد من الصور للاعب السوري مع النادي، وكتب على إحداها: "شكرا عمر".

وحرص النجم السوري على أن يبادر الهلال نفس المشاعر فوجه رسالة مصورة نُشرت على حساب الهلال، شكر فيها الإدارة واللاعبين على الفترة التي قضاها مع الزعيم. وحقق خريبين مع الهلال العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

وحسب تقارير إعلامية فإن مهاجم الهلال السعودي السابق، سيدافع عن ألوان الوحدة الإماراتي، لمدة موسمين وبعضهم من قال لموسمين ونصف الموسم، دون أن يوضح مسؤولو العنابي صحة كل هذه الشائعات من عدمه.

وقال مقربون من نادي الوحدة، أن اعلان التعاقد مع خريبين قد يتم صباح السبت، أو عقب مباراة بني ياس التي تقام في مساء ذات اليوم. وسيحل خريبين في حالة التعاقد معه بديلاً للاعب المالدوفي لوفانور.

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