شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي الكابتن حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني لما يقرب من 40 عاماً وجه ربه صباح اليوم إثر أزمة صحية تاركاً إرثاً ضخماً من محبة كل من تعاملوا معه من أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية.

ويعد الراحل الكبير شاهدا على انجازات الكرة المصرية، حيث كان عضوا بالجهاز الطبي للمنتخب الاوليمبي خلال دورتي لوس انجلوس 1984 وبرشلونة 1992 الأولمبيتين والمنتخب الوطني الأول في كأسي العالم 1990 و2018 بالإضافة إلى مشاركته المنتخب الوطني مع إحرازه أربعة كئوس أمم أفريقية أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء وأعضاء لجان الاتحاد ومديرو الإدارات وأفرع الاتحاد والعاملون بها والأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات الوطنية ينعي الراحل ببالغ الحزن حيث كان وسيظل أحد العلامات البارزة في المنتخبات الوطنية.