شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة صلاح محسن للهروب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب صلاح محسن، مهاجم الأهلي، بالانتقال إلى صفوف إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأبلغ اللاعب الجهاز الفنى للفريق البترولى، بقيادة حلمى طولان، بترحيبه بالمشاركة مع الفريق خلال الموسم الجارى.

ووفقاُ لمصدر مقرب من «محسن»، فإن اللاعب يرغب فى الإقدام على هذه الخطوة خوفًا من استبعاده من قائمة الأهلي لمونديال الأندية، وكذلك لرغبته فى الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا حتى لا يتسبب وجوده الدائم على مقاعد البدلاء في الأهلي في فقدانه فرصة الانضمام إلى المنتخب الأوليمبي بدورة طوكيو، المقررة في يوليو المقبل، ووفقاً للمصدر نفسه، طلب اللاعب من جهاز الكرة بفريق إنبي محاولة ضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.