شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، «فيفا» انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا، من مسابقة كأس العالم للأندية والتي ستُقام في قطر الشهر المُقبل.

وأكد فيفا في بيان، أنه لن يتم استدعاء أي نادٍ آخر، لتعويض أوكلاند سيتي، ولن يتم تغيير نظام المسابقة، وسيتأهل المُستضيف نادي الدحيل القطري إلى الدور الثاني بشكل تلقائي.

وجاء نص بيان فيفا كالتالي:

- أبلغ نادي أوكلاند سيتي فيفا اليوم أنه في ضوء جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2020.

- على الرغم من التواصل المنتظم بين فيفا والنادي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أنّ متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص فيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.

- فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية، سيُنفذ بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

- بعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية، ستنحصر بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.

- لن تقام مباراة الجولة الأولى وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.