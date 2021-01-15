شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يبعث برسالة خاصة لعشاق النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق لن يفرط في فرصة الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها في الموسم الجاري وعلى رأسها بطولة السوبر.



وأوضح أن الفريق قدم كل شيء خلال الموسم الماضي ولم يكن ينقصه سوى التوفيق للفوز بالبطولات، وإن هناك رغبة وعزيمة لدى الجميع خلال الموسم الحالي على بذل أقصى ما يمكن، وأن الجهاز الفني بقيادة اشرف توفيق يخلق دوافع وحوافز جديدة للاعبين من أجل كتابة تاريخ كبير مع نادي القرن.



وأشار أيهاب أمين إلى أن مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة السوبر سوف تكون مغايرة تماما عما حدث في نهائي دوري المرتبط، وأن لاعبي الفريق لديهم ثقة كبيرة في قدراتهم خاصة بعد تعافى المصابين من فيروس كورونا مؤخراً وانضمامهم إلى التدريبات الجماعية.



ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير الأهلي وأكد على أنها السبب الرئيسي وراء أي إنجاز وإن معدنهم الحقيقي ظهر بشدة خلال الأوقات الصعبة التي لم يكن التوفيق حليفا للفريق.