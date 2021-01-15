شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي في مواجهة صعبة مع مصر للبترول بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف نظيره فريق مصر للبترول في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويسعى الفريق إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي قدمها بالفترة الماضية، وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق القناة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الماضية.