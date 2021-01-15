منافس الأهلي.. أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية بسبب «كورونا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الجمعة، عن انسحابه من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن النادي النيوزيلندي قام بإخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أنه فى ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحى التى تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال "فيفا" في بيان رسمى: "على الرغم من التبادلات المنتظمة بين فيفا والنادى والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالى فلم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

وينفذ فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية ستنحصر بين أندية الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني وأولسان هيونداي وتيجريس يو أن إل اليابانى، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية، لن تقام مباراة الجولة الأولى وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني بخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية في الـ 19 من يناير المقبل.