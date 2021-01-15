بعد الحديث عن «العمولات» في صفقة مصطفى محمد.. عمر ربيع ياسين يثير جدلاً واسعاً بعد استضافته رئيس سانت ايتيان.. ونادي الزمالك: «منتحل شخصيته».. وأول تعليق من الإعلامي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، جدلاً واسعاً، بعدما أكد البرنامج انفراده بالتواصل مع رولاند رومير رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، للكشف عن آخر مستجدات صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وظهر الشخص، الذي قدمه نجل ربيع ياسين على أنه رولاند رومير، في البرنامج متحدثاً عن تفاصيل صفقة انتقال مصطفى محمد، متهماً بعض مسئولي الزمالك بأنهم "طلبوا تقاضي عمولة من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى ناديه"، مشيراً إلى أنه سيقوم بفضحهم في حال فشل إتمام الصفقة.

وخرج المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شئون نادي الزمالك، على شاشة قناة نادي النادي، مؤكداً أن الشخص الذي ظهر في برنامج عمر ربيع ياسين "ليس هو رئيس النادي الفرنسي بل هو منتحل لشخصيته".

وأثارت حلقة البرنامج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد عدد من جمهور الزمالك أن رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي هو منصب يتولاه شخصان الأول هو برنارد كيازو، والثاني هو رولاند رومير.

ويؤكد جمهور الزمالك أن برنارد كيازو هو فرنسي الجنسية من أصول جزائرية ويتولى منصب رئيس النادي منذ عام 2004 وحتى الآن، ويبلغ من العمر 67 عاماً، بينما عاونه رجل الأعمال رولاند رومير الذي يبلغ من العمر 75 عاما نفس المنصب منذ عام 2006 وحتى الآن.

ومن خلال صور كلا الشخصين عبر مواقع البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا أن الشخص الذي ظهر على برنامج عمر ربيع ياسين "ليس واحد منهما بس هو منتحل لشخصية رئيس نادي سانت إتيان"، بحسب قولهم.

وكان هشام إبراهيم قد صرح، في مداخلة ببرنامج "نمبر وان"، مطالباً رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد، حتى تتم محاسبته.

وشدد إبراهيم على أن الزمالك رفض مبدأ تقسيط الصفقة لبيع مصطفى محمد، قائلاً: "نحن فى مؤسسة كبيرة اسمها الزمالك ولن نسمح بمثل هذه المهاترات ".

عمر ربيع ياسين يرد

من جانبه، رد عمر ربيع ياسين، على التشكيك في مداخلة رولاند رومير رئيس نادي سانت إتيان.

وقال الإعلامي، في تصريحات لصحيفة "الوطن"،: "لو عايز أجيب راجل أي كلام وأفبرك مكالمة لرئيس نادي سانت إتيان أجيبه ليه صوت وصورة؟ ماكنت جبته صوت فقط، أمر طبيعي ما يحدث لأن الموضوع عمل صدى كبير، وأحد الصحفيين شكك والناس اعتذرت وطبيعي أكون عُرضة للنقد".

وأضاف ياسين: "أنا المعايير الإعلامية والمهنية عندي رقم واحد، وهي اللي برد بيها على الناس، ولو حد ماسك عليا حاجة غلط، أطلع أعتذر زي مالناس اعتذرت بعد ما شككوا فينا، وده رئيس النادي ومسؤول عن كل شئ."

وتابع: "هو ممكن يكون شكله اتغير عمل عملية تجميل أو شئ آخر، ليس أزمتي أو ذنبي، لو أنا لا أثق في الشخص الذي أريد أن أحاوره، لماذا أظهر صورته؟ من الممكن أن استعين بصوته فقط ومن شكك فينا تواصلوا معي واعتذروا لنا وهنئونا على الحلقة".