«تعطل المفاوضات.. واتهامات بالعمولة».. 24 ساعة مثيرة فى أزمة احتراف مصطفى محمد.. والنادي الفرنسي يهدد بفضح شخصيات طلبت عمولة

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الارتباك والحيرة، شهدتها الساعات الماضية، فهناك الكثير من التفاصيل المثيرة، بخصوص احتراف مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك ومنتخب الفراعنة، ليتحول حلم الاحتراف وطموح تكرار تجربة محمد صلاح فرارى الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزى، إلى أزمة حقيقية فى ظل تعطل المفاوضات بين نادي الزمالك وسانت إتيان الفرنسى، رغم الاتفاق على العرض المادي الذى قدمه الأخير إلى القلعة البيضاء.

الزمالك يعلن تعطل المفاوضات بسبب طريقة السداد

"كنت أتوقع أننا سنعلن عن اتمام الصفقة خلال أيام"، هكذا بدأ عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك تصريحاته عبر شاشة أون تايم سبورت، مشيراً إلى أن الزمالك ورغم اتفاقه على العرض المادى مع سانت إتيان، إلا أن طريقة السداد عطلت الصفقة، فالنادي الفرنسى يرغب بدفع نصف المبلغ، الذى يصل إجمالاً إلى 5 ملايين دولار، فور التعاقد مع اللاعب، على أن يدفع باقي المبلغ بعد مرور سنة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

المتحدث الرسمي للزمالك أكد أن هذا الأمر مرفوض من إدارة القلعة البيضاء، فالزمالك يريد الحصول على المبلغ كاملاً فور توقيع اللاعب للفريق الفرنسى، حتى يتمكن من تعويض رحيل مهاجمه بضم لاعبين آخرين بنفس الكفاءة.

سانت إتيان يتهم الزمالك "بالعمولة"

"سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية"، جاء ذلك فى أبرز ما قاله رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، مؤكداً إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

الزمالك يطلب من رئيس سانت إتيان الكشف عن هوية أصحاب العمولة

رد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، وقال هشام إبراهيم في: "أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد". وتابع: "لن نسمح بتواجد أشخاص داخل نادى الزمالك يطلبون عمولات فى أى صفقة".

و مدرب الزمالك يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من التشكيل



قال مدحت عبد الهادي، مدرب الزمالك، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق يُعاني من حالة "تشتيت" بسبب انشغاله بالاحتراف الخارجي، بعدما تلقى عرضاً فرنسياً من نادي سانت إيتيان خلال الفترة الماضية، وعلق عبد الهادي قائلاً: مصطفى محمد من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية حالياً أن لم يكن الأفضل بلا منازع، لكنه "مش مركز بسبب مسألة الاحتراف".أكد: "من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد سنقوم بمعاقبته، ونطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم".

الرمال تجهز مصطفى محمد

أدى النجم مصطفى محمد تدريبات بدنية شاقة فى رمال الصحراء، استعدادا للعودة للمباريات مرة أخرى بعد فترة من الغياب، وأيضا تجميد المفاوضات مع سانت إتيان الفرنسى، حيث ظهر فى فيديو نشره عبر ستورى حسابه على إنستجرام، أتبعه بالقول: "عمل شاق".