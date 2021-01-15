رسميا.. فيفا يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا من بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

وذكر فيفا في بيان رسمي اليوم الجمعة أن أوكلاند سيتي أبلغ "فيفا" أنه في ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف أنه رغم التواصل المنتظم بين فيفا والنادي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص فيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.

وأشار إلى أن فيفا سينفذ بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكولا طبيا وأمنيا شاملا يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

ولفت إلى أنه بعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات مونديال الأندية ستنحصر بين أندية: الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونيخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تايجرز أونال المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية (بين سانتوس وبالميراس البرازيليين).

وأتم فيفا بيانه قائلا: "لن تقام مباراة الجولة الأولى، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني، وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير".

ومن المقرر أن تجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير المقبل في زيوريخ في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي، وحجز مقعده في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.