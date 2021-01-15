تحليل.. كيف يضرب الزمالك فرجاني ومصطفي بـ "حجر" بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على الرغم من إعلان الزمالك عن اقتراببه من التوصل مع إتفاق مع فرجاني ساسي نجم النادي لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري إلا أن الصفقة ما يزال يحوم حولها الشكوك بعد دخول وجه جديد على الخط بحسب ما ذكرته قناة النادي الأبيض.

وقال خالد الغندور نجم الزمالك عبر قناة ناديه إن نادي (مصري) تحدث مع مسؤول في الإدارة الحالية عن إمكانية التعاقد مع فرجاني ساسي ليرد المسؤول بـ "الرفض".

ويبقىبيراميدز -بدون شك -هو المرشح الأول والوحيد الذي يمكنه تلبية رغبات ساسي المالية وتحمل عقده الضخم والذي يمكنه التفاوض مع الزمالك مباشرة .

صفقة مثالية

يأتي اهتمام بيراميدز ودخوله على الخط بمثابة فرصة ثمينة لنادي الزمالك في مأزق التجديد لساسي وفرط عقد الفريق بعقده الضخم أو برحيله المجاني في الصيف في حالة عدم الوصول لاتفاق فحسب ، بل يحل دخول النادي الأزرق رحيل مصطفي محمد المنتظر والأزمة الثانية التي تواجه اللجنة المؤقتة وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

لماذا؟

الزمالك في حاجة إلى أموال وفى نفس الوقت الإحتفاظ بعناصر مميزة للفريق وتعوض رحيل فرجاني ومصطفي وعدم الاستغناء عن أجانب وهو ما يمكن تحقيقه فى حالة استخدام التونسي في صفقة تبادلية مع النادي الأزرق.

وادي

محمود وادي نجم بيراميدز المنتقل في مطلع هذا الموسم من النادي المصري يبقى بديلاً مثالياً لتعويض غياب مصطفي محمد، لتميزه في الكرات الهوائية وسنة المناسب حيث يبلغ من العمر 26 عاماً وابتعاده عن تشكيل الفريق الأزرق لصالح الغاني جون أنتوي.

محمود وادي الفلسطيني الجنسية حصل على الجنسية المصرية العام الموسم الماضي وأصبح من حقيه قيده كلاعب محلي وهو يوفر على الزمالك مقعد حميد أحداد الذي لم يحصل على الفرصة الكاملة بعد.

إيريك تراوري

نجم بيراميدز والجوكر وأحد أبرز الأجانب في مصر يبقى الحل الأمثل لتعويض فرجاني ساسي والتفوق عليه في شغل جميع مراكز الهجوم والوسط وامكانية توظيفه ظهير كما فعل إيهاب جلال المدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة أثناء عملهما سوياً في النادي الفيومي.

ويتمتع تراوري بإمكانيات فنية وبدينة رائعة في الهجوم والدفاع علاوة على انهاء الهجمات ليستعين به الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب النادي الأزرق السابق في مركز قلب الهجوم بالموسم الماضي.

تبادل وعقبة

رغبة بيراميدز في الاستعانة بفريق خبير يضم اسماء رنانة وقدرته على دفع رواتب يسعى إليها ساسي ومبادلة أجنبي بأجنبي أخر واستهدافه للتونسي قبل كل ذلك كلها أمور تسهل صفقة تبادلية قد يستغل فيها الزمالك جزء من القيمة المالية لصفقة مصطفى محمد ودعم الفريق بعنصرين مميزين ولكن كل هذا يصطدم بعقبة واحدة.

فقد شارك تراوري ووادي مع بيراميدز في دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية وأصبح قيدهما أفريقياً غير ممكن من الناحية اللائحية ولكن تجربة قديمة قد تلهم الزمالك الأقدام على هذه الخطوة رغم العقبة.

الزمالك الذي ينافس على بطولة الدوري الممتاز بقوة هذا الموسم ويقاسم الأهلي صدارته تعاقد قبل بداية موسم 2000-2001 مع 4 صفقات نارية رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن ووليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد "دونجا" ومعهم الحسن محمد ولم يشارك الرباعي ببطولة كأس الكؤوس عام 2000 لعدم قيدهم.

ولعب الزمالك بفريقين شبه مختلفين ببطولة الدوري وبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، فريق يضم الصفقات الجديدة في البطولة المحلية وأخر لعب في أفريقيا من قائمة الموسم السابق واستطاع الزمالك مع نهاية موسم 2000-2001 التتويج بالبطولتين معاً.