الأهلي يكشف موعد عودة المصابين.. وحقيقة رحيل محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اقتراب رحيل محمد شريف، مهاجم الفريق، بعد التعاقد مع المهاجم الكونجولي والتر بواليا، مشيرا إلى أن النادي الأحمر أفضل للاعب من أي شيء.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "الأهلي": "لا حديث عن رحيل محمد شريف، اللاعب مستمر معنا وننتظر منه الكثير، القادم سيكون مختلفا وصعبا".

وأضاف: "لم نناقش إمكانية الاحتراف الخارجي لمحمد شريف، النادي الأهلي بحاجة إليه والمدير الفني بيتسو موسيماني يعتمد عليه كعنصر هام بين صفوف الفريق".

وأوضح: "محمد شريف بدأ يعرف طريق إحراز الأهداف وحصد البطولات في الأهلي، وذلك أفضل من أي شيء آخر".

وأكمل: "نحتاج إلى كل اللاعبين والجميع سيأتي دوره، لا نعرف من الذي سيكون السبب الرئيسي لتحقيق الفوز أو الألقاب، لا يجب تقييم مرحلة والكل سيحصل على فرصته ونبحث عن قائمة قوية".

عن إمكانية تدعيم الفريق بصفقات جديدة في يناير الجاري، أكد سيد عبدالحفيظ: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة، باب الانتقالات لا يزال مفتوحا وكل الاحتمالات واردة".

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن موعد عودة اللاعبين المصابين قائلا: "الأمور مستقرة بشأن مروان محسن، وسينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية الجمعة أو السبت".

وأكمل: "عمرو السولية سينضم إلى تدريبات الأهلي اليوم الجمعة، وجونيور أجايي قد ينضم لمران المستبعدين يوم الأحد، ومن الناحية الطبية سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وتابع: "كريم نيدفيد قطع شوطا كبيرا للعودة لكنه أجرى جراحة في إصبع القدم على غرار حسين الشحات، وهو ما عطَّل موعد عودته إلى التدريبات".

وأوضح: "نيدفيد سينضم إلى التدريبات الجماعية للأهلي مع نهاية الشهر الجاري، وقد يحضر المران معنا مرة أو اثنين قبل السفر إلى قطر، قبل أن ينضم إلى الفريق بعد العودة".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "سيعود كل من محمد محمود ومحمود متولي إلى التدريبات في شهر مارس".

يُذكر أن الأهلي سيستأنف تدريباته اليوم الجمعة قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب إستاد المكس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.