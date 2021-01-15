الأهلي يوضح عدد اللاعبين المسافرين لكأس العالم الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني لم يستقر على عدد اللاعبين الذين سيتم اصطحابهم لبطولة كأس العالم الأندية 2020 بقطر، المقرر إقامتها في فبراير المقبل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "كان هناك ورشة عمل في النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبحث ومناقشة ترتيبات برنامج كأس العالم للأندية، بجانب النواحي الأمنية والطبية والأمور التسويقية والتذاكر والإقامة والملاعب واللوائح وكل شيء يخص الحدث".

وأضاف: "لم نستقر على عدد اللاعبين الذين سنصطحبهم معنا لمونديال الأندية أو إمكانية سفر اللاعبين المصابين، لكن القوام النهائي للقائمة يتكون من 23 لاعبا".

وأكد: "من المقرر اختيار 23 لاعبا من القائمة المبدئية المكونة من 23 لاعبا في موعد أقصاه 22 يناير، وهناك خيار الاستبدال حتى يوم 30 يناير ولكن بسبب مقبول".

وتابع: "من الممكن اصطحاب 25 أو 29 لاعبا، وسيتم ذلك بناءً على أمور فنية سيتم مناقشتها مع المدير الفني بيتسو موسيماني".

وأكمل: "الأهلي سيحدد موعد السفر إلى قطر لخوض مونديال الأندية خلال 48 ساعة".

وأوضح: "الجهاز الفني يتابع المنافسين المحتملين، شاهدت نهائي دوري أبطال آسيا، وموسيماني كان يتحدث عن نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي سيكون برازيليًا خالصًا، وقد نشاهد تلك المباراة".

ومن المقرر أن يجمع نهائي كوبا ليبرتادوريس بين سانتوس وبالميراس البرازيليين في "ماراكانا" يوم 30 يناير الجاري.

وواصل عبدالحفيظ: "ننتظر قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم 19 يناير الجاري، والتي ستحدد منافسنا في ربع النهائي بين 3 فرق محتملة".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "من المقرر أن يكون اللقاء الأول لنا في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل، وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة أو الثامنة والنصف مساء".

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي، وحجز مقعده في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.