الزمالك: سنعاقب من طلب عمولات في صفقة مصطفى "إن وجد".. وننتظر دليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أنه سيتخذ إجراءات قانونية فورية لعقاب الشخص الذي طلب عمولات لإتمام صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان إن وجد.

وكان رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي قد فجر مفاجأة بإعلانه وجود أشخص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات لإتمام صفقة مصطفى محمد، مشيراً إلى أنه سيكشف عن الأسماء حال فشل الصفقة.

وفي تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار قال هشام إبراهيم :"أطالب رئيس سانت إيتيان فوراً بالإعلان عن أسماء الذين طلبوا عمولات دون انتظار إتمام أو فشل الصفقة".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "سنتخذ ضد الأشخاص الذين تحدث عنهم رئيس سانت إيتيان إجراء قانونيًا، ولن نتركهم، لكننا نطالبه بإعلان الأسماء، مع وجود دليل، لأنني رجل قضاء لا يمكنني اتهام أشخاص دون دلائل".

وتابع: "ليست لدينا أي معلومات عن طلب أشخاص لعمولات مثلما تحدث رئيس النادي الفرنسي، هناك من 7 إلى 9 أشخاص من الزمالك يخوضون المفاوضات".

وعن الصفقة أتم هشام إبراهيم: "لا نمانع رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، كل ما في الأمر أننا طلبنا حصد مبلغ الصفقة نقداً، نظراً للظروف التي يمر بها نادينا، وحاجتنا لإتمام بعض الأمور بخلاف شراء لاعب أو اثنين".