الامارات | ليفربول يرفض التعاقد مع سيرجيو راموس بسبب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض التعاقد مع سيرجيو راموس بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية ومنها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نادي ليفربول يرفض السعي وراء التعاقد مع قائد ريال مدريد وصخرة دفاع سيرجيو راموس. وقالت إن السبب الرئيس في ذلك هو هداف ليفربول محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إن مقربين من مسؤولي ليفربول كشفوا أن المدرب الالماني يورغن كلوب رفض فكرة التعاقد مع راموس، وقال إنه لم ينس ما حدث من اللاعب الإسباني حين تسبب في خروج نجم الفريق محمد صلاح مصابا في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حين فاز الريال 3-1.

وأكدت أن إدارة النادي الإنجليزي والجهاز الفني يرون أن خروج صلاح كان سببا مباشرا في الخسارة، وأن راموس يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذاك التدخل العنيف والمتعمد. ويرى المدرب أن قدوم راموس قد يثير بعض المشكلات في الفريق، بسبب الذكرى السيئة التي حملتها مباراة 2017، والتصريحات التي اعقبت تلك المباراة على مدار السنوات الماضية من عدد من لاعبي ليفربول تجاه راموس.

يذكر أن قائد الريال، بات حرا في التفاوض مع أي ناد يرغب في خدماته، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، وقد رفض أخيرا العرض الأول لتجديد عقده مع الريال، كون عرضوا عليه موسما فقط مع نفس راتبه الحالي 12 مليون يورو، لكن راموس يريد موسمين وزيادة في الراتب السنوي.

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