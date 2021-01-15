شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لدخول الفقاعة الطبية خلال المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلي أن الفريق سيدخل الفاقاعة الطبية خلال فترة تواجدة في قطر للمشاركة في مونديال الأندية المقرر انطلاقة مطلع فبراير المقبل، وهو عبارة هو تغليف كامل لمكان إقامة البعثة ولا يخرج أحد منها حتى انتهاء البطولة، ويضمن سلامة كل أفراد الأهلى، وسيكون مطبقا أثناء البطولة.

وأضاف شوقى «غير مسموح لدخول أي شخص لمكان تمرين الفريق أو مباراة إلا من الأعداد المسموح لها، وهناك إجراءات احترازية صارمة تطبق أثناء كأس العالم للأندية في قطر، كما أن فيفا طلب تقارير طبية لكل أفراد البعثة التي ستتواجد في قطر للبطولة يوميا قبل انطلاقها بـ15 يوما».

وأوضح ،سيتم السماح بحضور 30% من سعة الملاعب للمقيمين في قطر فقط، ولن يتم السماح لجماهير الأهلى خارج قطر بالتواجد في الملاعب.

وأضاف:«إذا أصيب أحد اللاعبين بفيروس كورونا سيتم عزله وإجراء مسحة أخرى له قبل إبعاده عن الفريق، كما أنه مسموح لكل فريق الاستبدال حتى قبل أول مباراة 24 ساعة ولكن لأسباب مقنعة».