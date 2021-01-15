شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يعالج أخطاء لاعبى اليد قبل مواجهة مقدونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب مصرالوطنى لكرة اليد، على عقد جلسة مع لاعبيه، بحضور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري، في فندق الإقامة.

وخاض منتخب مصر مراناً خفيفاً لفك العضلات والاستشفاء، وحرص باورندو، على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية، ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مقدونيا الشمالية، بعد غد السبت، بالجولة الثانية.

وواصل أحمد الأحمر، نجم وقائد منتخب مصر، تدريباته التأهيلية أملاً في اللحاق بمباراة مقدونيا، بعد غيابه عن لقاء تشيلي للإصابة بآلام في الظهر.