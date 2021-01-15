شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاجراءات الخاصة بمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النادى الأهلي في ورشة العمل التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة، استعدادا لمونديال الأندية المقرر الشهر المقبل بقطر. عبر الفيديو كونفرانس، ومثل الأهلى خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التسويق ونائبه، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وجمال جبر مدير الإعلام.



وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن الهدف كان مناقشة كل الأمور التنظيمية والتسويقية الخاصة بالبطولة، حيث تقرر أن تقام بنظام الكبسولة أو الفقاعة، وهو ما يحتم على الفرق المشاركة، عدم التواجد في الممرات أو بهو الفندق، أو مغادرة الغرف، سوى لخوض التدريبات والمباريات فقط لا غير

وواصل:«هذا إلى جانب منع الزيارات لأي من أعضاء البعثة، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.. الأهلي سيقيم في فندق برفقة فريقين آخرين، هما بطل آسيا وأمريكا الجنوبية، بينما قرر بايرن ميونخ الإقامة في فندق آخر، دون وجود أي فرق معه، مع تكفله بكل التكاليف الخاصة به».



وحول الحقوق التسويقية، أوضح المصدر أنه تقرر وضع إعلان وحيد على قميص الفريق، خلال البطولة، وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الدولي، على أن يكون يوم 22 من الشهر الجاري، الموعد النهائي لإرسال قوائم الفرق الخاصة بالمونديال.



وأتم المصدر بالإشارة إلى أن «فيفا» أخطر الأندية، بإمكانية استبدال اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، حتى موعد انطلاق البطولة.