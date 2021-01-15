"اللى حضر العفريت يصرفه" .. الأهلي يكشف حقيقة احتراف شريف بسبب "الغضب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إنه لا نية في التفريط في محمد شريف نجم الفريق بعد التعاقد مع والتر بواليا.

وذكرت تقارير صحفية غضب محمد شريف نجم الأهلي من الجلوس على مقاعد البدلاء بعد التعاقد مع بواليا ورغبته في خوض قبول عرض خارجياً عقب تراجعه في المركز الثاني في ترتيب المهاجمين في النادي الأحمر.

وعلق القيعي على قناة الأهلي قائلاً :" لا نية في التفريط في محمد شريف وكل ما يتردد حول غضبه عار تماماً من الصحة ومن وحي خيال من ردده".

وأضاف القيعي " شريف قدم مستوى مميز في مشاركته مع الأهلي وذهب لمنتخب مصر والفريق يستعد للمشاركة في مونديال الأندية ومن الطبيعي أن يمنح موسيماني الفرصة للجميع لتجهيزهم ".

وتساءل " كيف يأتي لشريف عرضاً من أوروبا وهو على مقاعد البدلاء؟ ".

وأتبع "اللى حضر العفريت يصرفه وكل ما قبل عن شريف لا يمت بالواقع بصلة ".

وأنهى " محمد شريف لم يشتك من الأساس ".

وتعاقد الأهلي مع محمد شريف في فترة الانتقالات الشتوية 2018 قادماً من وادي دجلة مقابل 10 ملايين جنيه ليعيره الموسم الماضي لإنبي لينجح في الحصول على المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري بعد تحوله لمركز المهاجم ليقرر النادي الأحمر إعادته .