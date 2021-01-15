بالمواعيد والقنوات الناقلة.. حامل اللقب يظهر في اليوم الثالث لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يشهد اليوم الثالث من النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير، إفتتاح الدنمارك حامل اللقب مشواره نحو الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب البحرين.

كما يلتقي المنتخب التونسي الذي يلعب له اسامه الجزيري لاعب يد الأهلي أولى مبارياته في المونديال بمواجهة قوية مع منتخب بولندا.

وتننقل المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 و3 :

ويقدم الخليج 365 تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم الثالث لمونديال مصر 2021.

قطر تواجه أنجولا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في الرابعة والنصف عصر اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفي نفس المجموعة، تلتقي كرواتيا مع اليابان في تمام السابعة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقص الأرجنتين أولى مباريات المجموعة الرابعة بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام السابعة مساء وتقام المباراة على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

كما يفتتح الماتادور الأسباني بطل اليورو أولى مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البرازيل في تمام السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

بينما يتلقي منتخب ألمانيا مع نظيره أورووجواي في أولى مباريات المجموعة الأولى في تمام السابعة مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وفي تمام التاسعة والنصف مساء، يلتقي منتخب تونس في مباراة قوية مع نظيره البولندي ضمن مواجهات المجموعة الثانية وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه منتخب المجر نظيره كاب فيردي ضمن مباريات المجموعة الأولى في التاسعة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

ويلتقي منتخب الدنمارك حامل اللقب مع منتخب البحرين في التاسعة والنصف مساء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وتقام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتقام على 4 صالات مغطاة هم استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية.