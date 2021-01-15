جدول مباريات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 والقنوات الناقلة “ديربي روما وكلاسيكو البرتغال”

تقام قمة مباريات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 في الدوري الايطالي، عندما تُفتتح الجولة الـ18 بمواجهة من عيار ثقيل بين روما ولاتسيو، في ديربي ستوضح نتيجته مدى رغبة الفائز به في المنافسة على اللقب أمام ميلان.

وتنطلق مباراة ديربي روما في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية الاولى بصوت المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب.

وفي نفس التوقيت تقريبًا، تقام مباراة في الدوري الالماني بين يونيون برلين وباير ليفركوزن، سيتوجب على الاخير الفوز بها لمواصلة منافسة بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا المحجوز للعملاق البافاري منذ عام 2012.

وبإمكان عشاق كرة القدم متابعة جزء كبير من مباراة قمة الدوري البرتغالي بين بورتو وبنفيكا على ملعب الدراجاو، حيث ستبدأ عند الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

وعلى صعيد الدوريات العربية، تقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، الاولى بين ضمك والوحدة 15:55 بتوقيت السعودية، والثانية بين الرائد والنصر 18:10، والثالثة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة، وتنقل جميع المباريات على القنوات الرياضية السعودية 1 و2.

كما ستقام ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز في نفس التوقيت الساعة 14:30 بتوقيت مصر، الاولى بين طلائع الجيش ووادي دجلة، والثانية بين إنبي وسيراميكا كليوباترا، والثالثة بين بيراميدز والمقاولون العرب، وستنقل المباريات على قنوات أون تايم سيورتس 1و2.

وستلعب مباراتين في نفس التوقيت بمنافسات الدوري الاماراتي، عند الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات، بين الشارقة المتصدر واتحاد كلباء، وبين حتا والعين.

وفي الساعة 20:00 بتوقيت أبو ظبي تقام مباراة بين عجمان والفجيرة، وأخرى بين شباب الأهلي دبي والنصر، وستنقل المباريات على قنوات أبو ظبي ودبي الرياضيتين.

وعلى الاراضي السودانية، سيخوض فريق الهلال لقاء صعب خارج قواعده أمام هلال الأبيض، عند الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش.

ويتواصل الدوري الجزائري للمحترفين بأربع مباريات في نفس التوقيت (13:00 بتوقيت جرينيتش) لعل أبرزها بين شبيبة الساورة ونصر حسين داي، وبين جمعية أولمبي الشلف وشباب أهلي برج بوعريريج، وستنقل المباريات على الاذاعة الوطنية الجزائرية بالاضافة الى القناة الجزائرية 3 و6.