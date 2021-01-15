شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأوليمبية: تنظيم مونديال اليد «جمد قلب العالم» وأنقذ أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على فخره بما شاهده على أرض مصر من افتتاح عالمى لمونديال اليد.

وقال حطب إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح بطولة العالم منحها شرفا كبيرا وقوة دفع هائلة، مضيفا: في الحقيقة أنا سعيد جدا بما شاهدت في حفل افتتاح البطولة الذي حمل رسائل عظيمة للعالم..

وتابع: أنا كرئيس لجنة أولمبية فخور بما يحققه بلدى وقيادته للعالم الرياضى بهذا الشكل المذهل.

وأضاف: مصر بتنظيمها للمونديال في هذه الظروف الصعبة جمدت قلب العالم ورسمت طريقا جديدا للتجمعات الدولية ومنها أولمبياد طوكيو.