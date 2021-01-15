شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الثاني من مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى اليوم الثاني من فعاليات بطولة العالم لرجال كرة اليد رقم 27، والذي شهد إقامة 7 مباريات، في البطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الاتحاد الروسي لكرة اليد 32- بيلاروسيا 32

الجزائر 24- المغرب 32

سويسرا 28- النمسا 25

سلوفينيا 51- كوريا الجنوبية 29

فرنسا 28- النرويج 24

السويد 32- مقدونيا الشمالية 20

البرتغال 25- أيسلندا 23

ومن المقرر، أن تقام الجمعة 8 مباريات وهي لقاءات المجموعات الأربع الأولى.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال، وتقام بدون حضور الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

تقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.