شكرا لقرائتكم خبر عن «باردين ويسلي» رجل المباراة في لقاء فرنسا والنرويج في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل «باردين ويسلي» حارس المنتخب الفرنسي على لقب رجل المباراة التي كانت بين منتخب بلاده فرنسا ونظيريه النرويج، والتي انتهت بفوز فرنسا على النرويج بنتيجة 28 – 24 ضمن منافسات المجموعة الخامسة .

وحصد «باردين ويسلي» حارس مرمى المنتخب الفرنسي جائزة لقب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتصديه لـ18 كرة من أصل 40 هجمة على مرماه ونسبة تصدى 45 %

استطاع «باردين ويسلي» احراز حماية عرين منتخب الديوك وساعدهم في صد أغلب هجمات منتخب النرويج، ليحرز فارق 4 نقاط في النتيجة النهائية للقاء، ويعلن الحكم فوز المنتخب الفنسي على النرويج في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة .

اقيمت المباراة بصالة الدكتور حسن مصطفى بستاد 6 أكتوبر ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تشارك منتخبات النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر .