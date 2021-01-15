شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الإجراءات الاحترازية مطبقة على أعلى مستوى في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة مباراة منتخبي النرويج وفرنسا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .

قبيل المباراة اطمئن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بڤيروس كورونا وأكد أشرف صبحي على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات المقررة بصرامة دون أي خلل بما يضمن الحفاظ على صحة كافة المشاركين بالبطولة، وخروج البطولة بأفضل صورة في كافة مستوياتها التنظيمية والفنية .



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح مساء أمس بطولة العالم بصالة استاد القاهرة الدولي.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على المنتخب النرويجي بنتيجة 28 / 24 يذكر أن المجموعة الخامسة تتضمن منتخبات النمسا سويسرا النرويج فرنسا.