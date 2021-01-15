شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة للمونديال تحتفل بعيد ميلاد نجم منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بعيد ميلاد لاعب المنتخب الألماني «لوكاس» وسط سعادة لاعبي المنتخب الألماني والجهاز الفني للفريق. وقدم مرافق الفريق الألماني ميدالية فضية محفور عليها اسم اللاعب باللغة الفرعونية والإنجليزية.

أعرب اللاعب عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال ودفء المشاعر من الشعب المصري وكذلك لم يتوقع المفاجأة والهدية الجميلة. ومن جانبه قدم المنتخب الألماني هدية تذكارية عبارة عن تشيرت الفريق لمرافقي المنتخب تقديرًا لجهودهم.

وأكد ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة أن اللجنة المنظمة تسعي لإقامة متميزة وذكريات رائعة لجميع ضيوف مصر.